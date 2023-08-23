Студентам УрФУ понизили стипендию

«Стипендию для бакалавров и специалистов УрФУ уменьшили примерно на 200, с 2700 до 2500. Магистрам снизили стипендию на 500 рублей: вместо 4000 у них теперь 3500. Повышенную стипендию для магистров снизили на 2000 рублей: пришло 4000 вместо 6000»,