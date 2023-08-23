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Студентам УрФУ понизили стипендию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студентам Уральского Федерального университета понизили стипендию. Соответствующий приказ обнаружило студенческое медиа «Гроза». Причиной стала инфляция в 5.5%.
Со слов студентов, приказ должен был вступить в силу с 1 сентября, однако пониженная стипендия пришла уже в августе.
Однако, в приказах, на которые ссылаются студенты, фигурируют немного иные сведения. Согласно опубликованным документам, у бакалавриат и специалитета стипендия снизилась с 2401 до 2361 рубля в месяц. У магистрантов – с 3501 до 3147,2 рубля в месяц. Стипендия отличников изменилась заметнее: у бакалавриат и специалитета стипендия – с 3601 до 3147,2 рубля в месяц, у магистратуры – с 5396 до 4327,8 рубля в месяц.
Неясно идет ли речь о государственных надбавках или о стипендии в целом.
В пресс-службе УрФУ «Вечерним ведомостям» сообщили, что они опубликуют комментарий по поводу снижения стипендий позже в своем телеграм-канале.
Со слов студентов, приказ должен был вступить в силу с 1 сентября, однако пониженная стипендия пришла уже в августе.
«Стипендию для бакалавров и специалистов УрФУ уменьшили примерно на 200, с 2700 до 2500. Магистрам снизили стипендию на 500 рублей: вместо 4000 у них теперь 3500. Повышенную стипендию для магистров снизили на 2000 рублей: пришло 4000 вместо 6000»,
– пишут в «Грозе».
Однако, в приказах, на которые ссылаются студенты, фигурируют немного иные сведения. Согласно опубликованным документам, у бакалавриат и специалитета стипендия снизилась с 2401 до 2361 рубля в месяц. У магистрантов – с 3501 до 3147,2 рубля в месяц. Стипендия отличников изменилась заметнее: у бакалавриат и специалитета стипендия – с 3601 до 3147,2 рубля в месяц, у магистратуры – с 5396 до 4327,8 рубля в месяц.
Неясно идет ли речь о государственных надбавках или о стипендии в целом.
В пресс-службе УрФУ «Вечерним ведомостям» сообщили, что они опубликуют комментарий по поводу снижения стипендий позже в своем телеграм-канале.
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