Возрастное ограничение 18+
В уральской столице выросла стоимость школьного питания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В уральской столице выросла стоимость школьного питания. Соответствующее постановление, подписанное главой города Алексеем Орловым, опубликовали на сайте мэрии.
Согласно новому указу, стоимость завтраков для учеников начальных классов составила 85 рублей 20 копеек в день, что на четыре рубля дороже, чем в прошлом году. Обеды для младших детей, учащихся во вторую смену, тоже подорожали до 127 рублей 79 копеек, но на шесть рублей по сравнению с предыдущим годом.
Выросла стоимость питания и для старшеклассников. Для них завтраки будет стоить не более 98 рублей 52 копеек в день, что дороже на пять рублей. Обед для второй смены старших классов будет вырос на семь рублей до 147 рублей 79 копеек.
Двухразовое питание тоже выросло в цене. Для младших классов оно теперь будет составлять 212 рублей 99 копеек в день на одного человека, а для старших – 246 рублей 31 копейку. В прошлом году они стоили 202,54 и 233,94 рубля соответственно.
Согласно новому указу, стоимость завтраков для учеников начальных классов составила 85 рублей 20 копеек в день, что на четыре рубля дороже, чем в прошлом году. Обеды для младших детей, учащихся во вторую смену, тоже подорожали до 127 рублей 79 копеек, но на шесть рублей по сравнению с предыдущим годом.
Выросла стоимость питания и для старшеклассников. Для них завтраки будет стоить не более 98 рублей 52 копеек в день, что дороже на пять рублей. Обед для второй смены старших классов будет вырос на семь рублей до 147 рублей 79 копеек.
Двухразовое питание тоже выросло в цене. Для младших классов оно теперь будет составлять 212 рублей 99 копеек в день на одного человека, а для старших – 246 рублей 31 копейку. В прошлом году они стоили 202,54 и 233,94 рубля соответственно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге выросли на 13%
15 августа 2023
15 августа 2023
В Екатеринбурге на 16% подскочила стоимость арендного жилья
21 августа 2023
21 августа 2023
В Екатеринбурге в школе №68 на Уралмаше рухнул потолок
22 августа 2023
22 августа 2023