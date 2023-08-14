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Пассажирам задержанных рейсов Red Wings выдадут сертификаты на бесплатные полеты

10.23 Вторник, 15 августа 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам своих задержанных рейсов по маршруту Екатеринбург – Анталья сертификаты на бесплатные перелеты. Об этом говорится в обращении гендиректора компании Евгения Солодилина, опубликованного в телеграм-канале Red Wings.

Пассажирам задержанных рейсов WZ-3062, WZ-3061, WZ-3072, WZ-3071, WZ-3062 и WZ-3061 предоставят сертификаты сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга.

«В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав»,

– говорится в обращении.


Напомним, что туристы из Екатеринбурга двое сутки не могли вылететь из Антальи. Также на двое суток задерживался рейс Екатеринбург – Анталья. Это связано с поломкой двух самолетов авиакомпании Red Wings.

Для выравнивания ситуации Red Wings вчера запросил на коммерческой основе получение дополнительного самолета у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Росавиация сообщала, что «Икар» доставил из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов и 429 перевезет по обратному маршруту.

Также Red Wings сформировал резервные суда для перевозки 15 августа следующих рейсов:

- WZ3071 Екатеринбург – Анталья – 08:05 UTC;
- WZ3062 Анталья – Екатеринбург –14:15 UTC;
- WZ3061 Екатеринбург – Анталья – 20:00 UTC.
- WZ 3004 Анталья – Жуковский – 16 августа 02:05 UTC.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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