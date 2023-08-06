Теплосети Нижнего Тагила отдали в концессию структуре «Роснефти»





– заявляет губернатор Евгений Куйвашев. «Очень важно, что наши ресурсоснабжающие организации сегодня занимаются не только поставками газа, но еще и очень важной и нужной работой, которая позволит существенно улучшить теплоснабжение в Нижнем Тагиле. Мы будем усиливать привлечение концессионеров в коммунальную сферу и не только. Эффект от этого колоссальный, если говорить о всех действующих концессиях, то в коммунальную инфраструктуру будет привлечено 58 миллиардов рублей внебюджетных средств»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области накануне заключили концессионное соглашение, направленное на развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Тагила. Реконструкцией теплосетей займется «Регионгаз-инвест» (дочернее предприятие «Роснефти»). Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Гендиректор АО «Регионгаз-инвест» Александра Короткова рассказала, что в рамках концессионного соглашения планируется строительство двух блочно-модульных газовых котельных, реконструкция 3,2 километра теплосетей большого диаметра и техническое перевооружение существующих котельных Нижнего Тагила.Из областного бюджета на эти цели выделят 1,3 миллиарда рублей. Деньги направят инвестору в течение четырех лет. Остальную часть средств составят инвестиции компании «Регионгаз-инвест». Реализация проекта по эксплуатации и обслуживанию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе рассчитана на 10 лет.