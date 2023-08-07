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Реконструкцию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге обещают начать в 2026 году
Фото: Вечерние ведомости
Реконструкцию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге обещают начать на раньше 2026 года. В здании разместится «отель четыре звезды плюс».
Проводить реконструкцию здания будет «Деловой Дом на Архиерейской». Издание 66.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Александра Оводова сообщает, что восстановительные работы начнутся не раньше первого квартала 2026 года.
По словам Оводова, сейчас проводятся подготовительные юридические процедуры для передачи здания совместному с правительством области акционерному обществу, которое создается специально для реставрации и управления объектом.
Ввести здание в эксплуатацию планируется только в первой половине 2028 года. В компании уточнили, что сроки могут поменяться.
Проводить реконструкцию здания будет «Деловой Дом на Архиерейской». Издание 66.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Александра Оводова сообщает, что восстановительные работы начнутся не раньше первого квартала 2026 года.
По словам Оводова, сейчас проводятся подготовительные юридические процедуры для передачи здания совместному с правительством области акционерному обществу, которое создается специально для реставрации и управления объектом.
Ввести здание в эксплуатацию планируется только в первой половине 2028 года. В компании уточнили, что сроки могут поменяться.
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