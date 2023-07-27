Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области резко подорожали огурцы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю подорожали огурцы и другие овощи. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
По данным на 31 июля, свежие огурцы подорожали на 10,6% (средняя цена 90 рублей за кг), морковь – на 2,6% (76 рублей за кг), помидоры – на 2,2% (132 рубля за кг), свекла – на 1,7% (51,4 рубля за кг).
Другие овощи незначительно подешевели. Лук репчатый подешевел на 1,8% (57 рублей за кг), капуста белокочанная – на 0,73% (65,7 рубля за кг). Цена на картофель не изменилась – 54,91 рубля за кг.
По данным на 31 июля, свежие огурцы подорожали на 10,6% (средняя цена 90 рублей за кг), морковь – на 2,6% (76 рублей за кг), помидоры – на 2,2% (132 рубля за кг), свекла – на 1,7% (51,4 рубля за кг).
Другие овощи незначительно подешевели. Лук репчатый подешевел на 1,8% (57 рублей за кг), капуста белокочанная – на 0,73% (65,7 рубля за кг). Цена на картофель не изменилась – 54,91 рубля за кг.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области дорожают фрукты и овощи
27 июля 2023
27 июля 2023