В Свердловской области резко подорожали огурцы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю подорожали огурцы и другие овощи. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 31 июля, свежие огурцы подорожали на 10,6% (средняя цена 90 рублей за кг), морковь – на 2,6% (76 рублей за кг), помидоры – на 2,2% (132 рубля за кг), свекла – на 1,7% (51,4 рубля за кг).Другие овощи незначительно подешевели. Лук репчатый подешевел на 1,8% (57 рублей за кг), капуста белокочанная – на 0,73% (65,7 рубля за кг). Цена на картофель не изменилась – 54,91 рубля за кг.