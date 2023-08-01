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Куйвашев анонсировал запуск «Ласточки» до Ирбита
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области планируют запустить «Ласточку» до Ирбита. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами Законодательного собрания области.
По словам Куйвашева, это будет туристический маршрут. Сроки запуска «Ласточки» не уточняются.
Также планируется запустить «Ласточку» от поселка Боксит до железнодорожного вокзала Североуральска.
По словам Куйвашева, это будет туристический маршрут. Сроки запуска «Ласточки» не уточняются.
Также планируется запустить «Ласточку» от поселка Боксит до железнодорожного вокзала Североуральска.
«Я написал письмо в "Русал", от Боксит до железнодорожного вокзала Североуральска 8 км неэлектрифицированных путей. Ставим задачу по электрификации путей и продлению маршрута от Боксит до станции Североуральск»,
– отметил губернатор.
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