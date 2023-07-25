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Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет

16.25 Понедельник, 31 июля 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости011
Жители Свердловской области сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,3 миллиона рублей. Общей вес мелочи превысил четыре тонны.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что во время акции по приему монет свердловчане чаще всего сдавали в банки монеты двух номиналов – 10 копеек и 10 рублей. Их принесли почти 500 тысяч штук на сумму 2,4 миллиона рублей. Реже всего сдавали пятикопеечные монетки (около 55 тысяч штук на 2,8 тысячи рублей).

«В среднем каждый житель Свердловской области, принявший участие в нашей акции, обменял сданные монеты более чем на три тысячи рублей. Для отдельного человека сумма не очень большая, но в итоге польза значительная. Во-первых, монеты, которые раньше хранились мертвым грузом у людей в копилках, кошельках и карманах, снова начинают работать в экономике. Во-вторых, в мелочи нуждается множество организаций – магазины и кассы, где принимаются платежи любого рода, им важно, чтобы вовремя восполнялись недостающие номиналы, даже самые мелкие»,

– пояснил замначальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.


Напомним, что акция по приему монет проходила в Нижнем Тагиле и Первоуральске. К ней в этом году присоединились 14 банков. Свердловчане могли сдать в банк ненужную мелочь и зачислить деньги на свой счет либо бесплатно обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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