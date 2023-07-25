Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет





– пояснил замначальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин. «В среднем каждый житель Свердловской области, принявший участие в нашей акции, обменял сданные монеты более чем на три тысячи рублей. Для отдельного человека сумма не очень большая, но в итоге польза значительная. Во-первых, монеты, которые раньше хранились мертвым грузом у людей в копилках, кошельках и карманах, снова начинают работать в экономике. Во-вторых, в мелочи нуждается множество организаций – магазины и кассы, где принимаются платежи любого рода, им важно, чтобы вовремя восполнялись недостающие номиналы, даже самые мелкие»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,3 миллиона рублей. Общей вес мелочи превысил четыре тонны.В пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что во время акции по приему монет свердловчане чаще всего сдавали в банки монеты двух номиналов – 10 копеек и 10 рублей. Их принесли почти 500 тысяч штук на сумму 2,4 миллиона рублей. Реже всего сдавали пятикопеечные монетки (около 55 тысяч штук на 2,8 тысячи рублей).Напомним, что акция по приему монет проходила в Нижнем Тагиле и Первоуральске. К ней в этом году присоединились 14 банков. Свердловчане могли сдать в банк ненужную мелочь и зачислить деньги на свой счет либо бесплатно обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов.