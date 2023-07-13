В метро Екатеринбурга планируют установить новые турникеты

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В метро Екатеринбурга планируют к осени 2024 года установить новые турникеты. Они будут сделаны из нержавеющей стали и ударопрочного стекла.Как сообщили в Екатеринбургском метрополитене, аппараты будут считывать банковские, транспортные и социальные карты, а также принимать жетоны. Турникеты оборудуют цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией.В метрополитене отметили, что старые турникеты создают очереди, потому что считывают карты и пропускают людей очень медленно. Предполагается, что новое оборудование избавит пассажиров от давки в метро в часы пик.Мэр Екатеринбурга в своем телеграм-канале отметил, что обновить оборудование на станции «Площадь 1905 года» планируют к концу этого года. Полностью улучшение всех станций должно завершиться к октябрю 2024 года. Ожидается, что инвестором проекта станет «Сбербанк».