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Увеличится количество рейсов из Екатеринбурга в Казань
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 июля увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Казань. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю.
Расписание дополнительных рейсов:
- вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям в 14:15, по четвергам – в 16.30;
- вылеты из Казани по воскресеньям в 14:40, по четвергам – в 17.05.
Ранее рейсы Екатеринбург – Казань выполнялись только по понедельникам и пятницам.
Расписание дополнительных рейсов:
- вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям в 14:15, по четвергам – в 16.30;
- вылеты из Казани по воскресеньям в 14:40, по четвергам – в 17.05.
Ранее рейсы Екатеринбург – Казань выполнялись только по понедельникам и пятницам.
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