«Уральские авиалинии» объявили прямой рейс «Екатеринбург – Казань» с 23 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Уральские авиалинии» объявили о запуске нового рейса «Екатеринбург – Казань» без пересадок. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Предполагается, что вылеты по этому направлению будут выполняться по понедельникам и пятницам. Первый рейс по этому маршруту должен состояться уже в этом месяце, 23 июня.По данным с сайта «Уральских авиалиний», стоимость билетов в одну сторону начинается от 4 986 рублей, что в три раза дешевле, чем с пересадкой. Сейчас стоимость перелета стоит от 14 296 до 16 836 рублей.