Возрастное ограничение 18+
«Уральские авиалинии» объявили прямой рейс «Екатеринбург – Казань» с 23 июня
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» объявили о запуске нового рейса «Екатеринбург – Казань» без пересадок. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Предполагается, что вылеты по этому направлению будут выполняться по понедельникам и пятницам. Первый рейс по этому маршруту должен состояться уже в этом месяце, 23 июня.
По данным с сайта «Уральских авиалиний», стоимость билетов в одну сторону начинается от 4 986 рублей, что в три раза дешевле, чем с пересадкой. Сейчас стоимость перелета стоит от 14 296 до 16 836 рублей.
Предполагается, что вылеты по этому направлению будут выполняться по понедельникам и пятницам. Первый рейс по этому маршруту должен состояться уже в этом месяце, 23 июня.
По данным с сайта «Уральских авиалиний», стоимость билетов в одну сторону начинается от 4 986 рублей, что в три раза дешевле, чем с пересадкой. Сейчас стоимость перелета стоит от 14 296 до 16 836 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика
01 июня 2023
01 июня 2023