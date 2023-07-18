Границы территории опережающего развития «Новоуральск» расширили

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области расширили границы территории опережающего развития (ТОР) «Новоуральск». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках новых границ ТОР «Новоуральск» резиденты планируют реализовать семь инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций – более двух миллиардов рублей. Будет создано около 700 рабочих мест. Бюджетный эффект оценивается на четыре миллиарда рублей.Один из инвестпроектов подразумевает создание исследовательского центра сухих строительных красок и производства по выпуску красок, эмалей и грунтовок. Еще один инвестпроект – улучшение завода по производству трамвайных кузовов. Новое оборудование необходимо для продолжения выпуска вагонов.Напомним, что ТОР – это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями. Она создается для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Основные виды деятельности резидентов ТОР «Новоуральск»: растениеводство и животноводство, производство продуктов, текстильных изделий, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования и мебели, обработка древесины и вторсырья, ремонт и монтаж машин и оборудования, а также складирование и хранение.