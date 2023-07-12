Свердловские куры заместят импортные яйца





– подчеркнул замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. «Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачи перед сельхозпроизводителями Среднего Урала по увеличению объемов импортозамещения с учётом актуальной ситуации в мировой экономике. Насыщение внутреннего рынка региона такими социально значимыми продуктами, как куриные яйца и мясо птицы – одно из приоритетных направлений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на племенном птицеводческом заводе «Свердловский» в Сысертском районе вывели уникальный кросс куриц, которые способны заместить импортные яйца. Предприятие обещают поддержать субсидиями.Как отметили в департаменте информационной политики региона, в России существуют только два предприятия по производству инкубационного яйца и выведению птиц. И они оба находятся в Свердловской области.Сейчас «Свердловский» завершает строительство нового инкубатория, на котором планируют обрабатывать порядка 15 миллионов яиц в год. В связи с этим региональные власти утвердили механизм для оказания финансовой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для модернизации производств инкубационного яйца птиц яичного и мясного направлений.Начать предоставить субсидии на возмещение части затрат обещают с 2024 года.