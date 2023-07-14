Работникам НТМК пообещали единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей





заявили в профсоюзной организации НТМК. «Поскольку операционные и финансовые результаты в первом полугодии позволяют говорить об устойчивом положении ЕВРАЗа на рынке, руководство компании приняло решение осуществить единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому работнику»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Работникам Нижнетагильского металлургического комбината пообещали сделать единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей в этом году. Поводом стало устойчивое положение предприятия на рынке.Исключением станут руководящий состав управляющей компании и дивизионов и сотрудники УК.Общий размер выплат рабочим обойдется предприятию в 1,7 миллиарда рублей. Получить премию сотрудники должны будут в октябре.