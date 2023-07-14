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Работникам НТМК пообещали единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей
Фото: Вечерние ведомости
Работникам Нижнетагильского металлургического комбината пообещали сделать единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей в этом году. Поводом стало устойчивое положение предприятия на рынке.
Исключением станут руководящий состав управляющей компании и дивизионов и сотрудники УК.
Общий размер выплат рабочим обойдется предприятию в 1,7 миллиарда рублей. Получить премию сотрудники должны будут в октябре.
«Поскольку операционные и финансовые результаты в первом полугодии позволяют говорить об устойчивом положении ЕВРАЗа на рынке, руководство компании приняло решение осуществить единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому работнику»,
– заявили в профсоюзной организации НТМК.
Исключением станут руководящий состав управляющей компании и дивизионов и сотрудники УК.
Общий размер выплат рабочим обойдется предприятию в 1,7 миллиарда рублей. Получить премию сотрудники должны будут в октябре.
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