Новый дом в ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге получил разрешение на ввод в эксплуатацию





– отмечает директор АО «Специализированный застройщик» Дмитрий Сторожилов. «Ввод объекта в эксплуатацию является завершающим этапом строительства и значимым событием как для компании, так и будущих жителей. Это значит, что объект соответствует всем техническим регламентам и нормативам. За этим стоит большая работа проектировщиков, архитекторов, строителей и дизайнеров, а также огромное желание сделать жизнь людей максимально комфортной»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

«УГМК-Застройщик» продолжает развивать один из своих крупномасштабных проектов – жилой квартал бизнес-класса «Нагорный», расположенный в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Накануне девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию секции 2.3 – 24-этажного дома Татищева, 20. 120 квартир общей площадью свыше 9 500 квадратнхы метров в ближайшее время будут готовы к передаче резидентам.Особенностью этой секции стало большое количество видовых квартир, когда из окон дома открываются роскошные виды на акваторию Верх-Исетского пруда. В совокупности с большими панорамными окнами в помещениях визуально расширяется пространство и создается ощущение свободы.Жителям проекта доступны премиальный фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и зоной СПА, ресторан, магазины, кафе-пекарня, салоны красоты. В скором времени в «Нагорном» откроется клиника «УГМК-Здоровье», где можно будет получить качественную медицинскую помощь для всех членов семьи.Специально для резидентов создано красивое общественное пространство, напоминающее холл шикарного пятизвездочного отеля с мягкой гостевой зоной для общения и отдыха, консьерж-сервисом, готовым 24/7 помочь жителям в ежедневных бытовых вопросах. В фойе расположены комнаты для хранения велосипедов, колясок и спортивного инвентаря, а также лапомойка для животных. Обеспечивает приватность жителей закрытый двор-сад с бесплатным Wi-Fi, а за их безопасность отвечает собственная служба мониторинга и видеонаблюдения.В подземной части квартала для автомобилистов предусмотрен теплый подземный паркинг, спуститься в который можно с любого этажа дома, при этом не выходя на улицу. Благодаря концепции «двор без машин» внутренняя территория максимально задействована для досуга и занятий спортом. Здесь обустроены игровые площадки из натуральных материалов для детей всех возрастов. По периметру двора проходит велодорожка, для спортивных игр и поддержания физической формы предусмотрены два корта и комплекс уличных тренажеров.Всего к 2028 году на территории ЖК запланировано построить порядка 230 тысяч квадратных метров жилья, где будет проживать около 5 тысяч человек. В новом проекте планировки также предусмотрено строительство современной школы на 1100 мест и двух детских садов.Необходимо отметить, что в течение трех последних лет «Нагорный» становился победителем федерального градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» и в 2023 году вышел в финал престижной премии «Urban Awards». Профессиональное сообщество высоко оценило жилой квартал по множеству параметров. Среди них – материалы строительства, архитектурные решения, инфраструктура комплекса и района, местоположение и многое другое.