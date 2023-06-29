«Аэрофлот» увеличит количество полетов из Екатеринбурга в Сочи

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Екатеринбурга в Сочи. Это связано с повышенным спросом в пиковые летние месяцы.В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» сообщили, что общая еженедельная частота полётов в Сочи из Екатеринбурга составит 14 рейсов.Также увеличится количество рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.