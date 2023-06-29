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«Аэрофлот» увеличит количество полетов из Екатеринбурга в Сочи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Екатеринбурга в Сочи. Это связано с повышенным спросом в пиковые летние месяцы.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» сообщили, что общая еженедельная частота полётов в Сочи из Екатеринбурга составит 14 рейсов.
Также увеличится количество рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» сообщили, что общая еженедельная частота полётов в Сочи из Екатеринбурга составит 14 рейсов.
Также увеличится количество рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.
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