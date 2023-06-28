Уровень конкуренции за рабочие места в Свердловской области снизился в два раза





– отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. «Безработица в России находится на исторически низком уровне, и Свердловская область – не исключение. По информации Свердловскстата, в I квартале 2023 года уровень безработицы на Среднем Урале составил 2,9%. Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес, — это долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, также весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала. Разумеется, это не может не влиять на экономику: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда замедляет процессы экономической трансформации. В сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. Пришло то время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В июне 2023 года уровень конкуренции среди соискателей в Свердловской области обновил минимум, опустившись до 2,2 резюме на вакансию.По данным сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы по поиску работы hh.ru, в июне 2022 года, на одну вакансию приходилось 4,1 резюме, а сейчас этот показатель упал до 2,2. Так, конкуренция за рабочие места в области за год снизилась почти в два раза.В Свердловской области значения уровня конкуренции ниже средних значений по России (3,1 резюме на вакансию) и Уральскому федеральному округу (2,5 резюме на вакансию).Наиболее острый дефицит сотрудников наблюдается в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (1,4 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,7), «Рабочий персонал» и «Розничная торговля» (по 1,8), «Производство, сервисное обслуживание» и «Сельское хозяйство» (по 2,3), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,4), «Строительство, недвижимость» (2,5), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,6) и «Добыча сырья» (3,0).Помимо дефицита был зафиксирован и профицит кадров. Он наблюдается в таких сферах, как «Маркетинг, реклама, PR» (9,9), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13,7), «Высший и средний менеджмент» (14,3) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16).