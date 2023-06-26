В Свердловской области расширили географию доставки онлайн-заказов





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Сотрудничество с Почтой России, при котором покупатели нашего интернет-магазина смогут получать свои заказы прямо в салонах МТС, в первую очередь призвано сократить сроки доставки этих заказов. Почта имеет свои распределительные центры, свой автопарк и свои, наработанные годами, схемы логистики. При этом доставка товаров до салонов связи гарантирует нашим покупателям проверку работоспособности, приобретаемых ими товаров и немедленный возврат, в случае обнаружения брака. При прежней схеме получение интернет-покупок в почтовых отделениях, это сделать было сложнее»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители еще семи городов Свердловской области смогут получать заказы из интернет-магазина МТС. Доставлять заказы будет Почта России.Так, Почта России начнет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Верхней Пышме, Берёзовском, Асбесте, Краснотурьинске, Заречном, Нижних Сергах и пгт. Малышева. 290 тысячам жителей этих городов и поселков доступно онлайн около 11 тысяч различных товаров, а также цифровых сервисов: например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.Отмечается, что интерес жителей Урала к онлайн-покупкам растет. С января по май 2023 года количество заказов в интернет-магазине МТС увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самые популярные товары – смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.