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В столице Урала могут построить рыбную ферму
Экономика
Фото: проектная документация
Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект рыбной фермы, которую могут построить в столице Урала. Ее хотят разместить на берегу водоема возле СНТ «Медная горка».
Ферма представляет собой одноэтажное здание площадью 180 квадратных метров на участке площадью 42 тысячи квадратных метров. Предполагается, что предприятие сможет содержать ориентировочно пять тысяч мальков. Какую именно рыбу хотят разводить еще неизвестно.
Известно, что проект уже прошел санитарную экспертизу и получил одобрение. С пожарной безопасностью, исходя из опубликованных данных, там тоже все в порядке. Построить ферму планируют за год.
Ферма представляет собой одноэтажное здание площадью 180 квадратных метров на участке площадью 42 тысячи квадратных метров. Предполагается, что предприятие сможет содержать ориентировочно пять тысяч мальков. Какую именно рыбу хотят разводить еще неизвестно.
Известно, что проект уже прошел санитарную экспертизу и получил одобрение. С пожарной безопасностью, исходя из опубликованных данных, там тоже все в порядке. Построить ферму планируют за год.
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