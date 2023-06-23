Капуста, картофель и морковь подорожали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю выросли цены на белокочанную капусту, картофель и морковь. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 29 июля, в регионе на 9% подорожала свежая белокочанная капуста (средняя цена 56 рублей за кг). Морковь подорожала на 5% (62 рубля за кг), картофель – на 3,5% (38 рублей за кг).Кроме того, на 3,79% выросли цены на охлажденные и мороженые куры (185,27 рубля за кг). На 2% подорожал рис шлифованный (122,45 рубля за кг).При этом, на 3,3% подешевел лук репчатый (60,9 рубля за кг). На 3,6% снизились цены на масло подсолнечное (118 рублей за литр), на 2% – на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (111,59 рубля за кг).