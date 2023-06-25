Увеличивается частота рейсов из Екатеринбурга в Волгоград





– отметили в NordStar. «Дополнительный рейс по вторникам даст возможность более гибкого и удобного планирования перелетов жителям обоих городов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания NordStar увеличивает частоту рейсов по маршруту Екатеринбург – Волгоград. Дополнительные рейсы будут выполняться с 11 июля по вторникам.В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что время вылета из Екатеринбурга во вторник – в 17.05, прибытие в – 17.40. Вылет из Волгограда – в 18.50, прилет – в 23.05.Впервые авиакомпания NordStar запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград в прошлом году. Рейсы выполняются еженедельно по пятницам. С 11 июля пассажирам будет доступно для перелета уже два рейса в неделю.