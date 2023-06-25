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Увеличивается частота рейсов из Екатеринбурга в Волгоград
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания NordStar увеличивает частоту рейсов по маршруту Екатеринбург – Волгоград. Дополнительные рейсы будут выполняться с 11 июля по вторникам.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что время вылета из Екатеринбурга во вторник – в 17.05, прибытие в – 17.40. Вылет из Волгограда – в 18.50, прилет – в 23.05.
Впервые авиакомпания NordStar запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград в прошлом году. Рейсы выполняются еженедельно по пятницам. С 11 июля пассажирам будет доступно для перелета уже два рейса в неделю.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что время вылета из Екатеринбурга во вторник – в 17.05, прибытие в – 17.40. Вылет из Волгограда – в 18.50, прилет – в 23.05.
Впервые авиакомпания NordStar запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград в прошлом году. Рейсы выполняются еженедельно по пятницам. С 11 июля пассажирам будет доступно для перелета уже два рейса в неделю.
«Дополнительный рейс по вторникам даст возможность более гибкого и удобного планирования перелетов жителям обоих городов»,
– отметили в NordStar.
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