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Спрос на вахтовиков на Урале вырос в два раза

09.57 Среда, 28 июня 2023
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Уральском федеральному округе спрос на вахтовых работников в мае-июне 2023 года вырос в два раза. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску работы hh.ru

Рост спроса на вахтовиков в два и более раза в мае-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в 17 регионах России. На первом месте в этом списке оказалась Калининградская область (+196%), на втором – Московская область (+156%), на третьем – Архангельская область (+150%). Свердловская область (+126%) заняла шестое место.

«Самыми вахтовыми» регионами в стране считаются Республика Башкортостан (7% вахтовых вакансий в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).

Объем вахтовых вакансий в целом по УрФО за последние два месяца вырос на 100% по сравнению с 2022 годом: наибольший всплеск произошел в Свердловской (+126%) и в Тюменской областях (+110%). При этом лидером по доле вахтовых вакансий является Курганская область, где каждое четвертое предложение о работе – это вахта (26% от всех вакансий в области).

Чаще всего в России вакансии с вахтовым методом работы открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).

«На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах. Вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала. Показательно, что на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости (например, врачей, программистов, официантов и др.). Спрос на работников растёт. Чтобы успешно привлекать людей на вахту в сложившейся ситуации на рынке труда, необходимо предлагать не только высокую зарплату, но и создавать максимально комфортные условия работы»,

– поясняет главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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