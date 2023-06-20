В Свердловской области дешевеют овощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю снизились цены на свежие помидоры, капусту и другие овощи. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 19 июня, за неделю свежие помидоры подешевели на 11%, средняя цена за килограмм составила 123,25 рубля. На 9% снизились цены на капусту (51,49 рубля за кг), на 3,5% – на свеклу (50,58 рубля за кг), на 2% – на репчатый лук (63,04 рубля за кг).Из фруктов подешевели бананы – цены снизились на 3,3% (107,67 рубля за кг).При этом на 9,15% подорожал картофель, средняя цена за килограмм составила 36,58 рубля.