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Глава Нижнего Тагила предложил передать убыточные автобусные маршруты муниципалитету
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил передать убыточные и непопулярные автобусные маршруту структурному подразделению мэрии, так как в позднее время, когда на улицах уменьшается количество потенциальных пассажиров, они перестают ходить.
Однако после того, как мэр озвучил свое предложение, он вспомнил о «катастрофической нехватке кадров». По его словам, в распоряжении города есть лишние единицы техники, но они простаивают из-за дефицита водителей.
Напомним, что в екатеринбургском «Гортрансе» также наблюдается серьезный дефицит кадров из-за низких зарплат. Сейчас в штате не хватает 30% водителей и 55-60% кондукторов.
«Пока я вижу только один выход – надо создавать своё структурное подразделение, возрождать то, что было в советское время, а те маршруты, которые сегодня убыточны и неинтересны перевозчикам, на которых они пытаются всячески экономить, забирать себе. Перевозчикам при этом следует оставить наиболее прибыльные, интересные им маршруты. С трамваями в городе, например, так и есть»,
— заявил Владислав Пинаев в эфире телеканала «Телекон».
Однако после того, как мэр озвучил свое предложение, он вспомнил о «катастрофической нехватке кадров». По его словам, в распоряжении города есть лишние единицы техники, но они простаивают из-за дефицита водителей.
Напомним, что в екатеринбургском «Гортрансе» также наблюдается серьезный дефицит кадров из-за низких зарплат. Сейчас в штате не хватает 30% водителей и 55-60% кондукторов.
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