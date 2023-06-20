Глава Нижнего Тагила предложил передать убыточные автобусные маршруты муниципалитету

— заявил Владислав Пинаев в эфире телеканала «Телекон».

«Пока я вижу только один выход – надо создавать своё структурное подразделение, возрождать то, что было в советское время, а те маршруты, которые сегодня убыточны и неинтересны перевозчикам, на которых они пытаются всячески экономить, забирать себе. Перевозчикам при этом следует оставить наиболее прибыльные, интересные им маршруты. С трамваями в городе, например, так и есть»,