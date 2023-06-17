В программу КРТ в уральской столице хотят включить еще 77 домов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ближайшие два года в программу комплексного развития территорий (КРТ) в уральской столице хотят включить еще 77 домов, из которых лишь 11 признаны аварийными.Такое заявление накануне сделал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов во время пресс-конференции ТАСС.Отмечается, что при подборе площадок для КРТ главным условием включения территории в программу является наличие на ней аварийных, ветхих или «критериальных» домов, физический износ конструкций которых составляет более 50%.По словам Андрея Чернышова, после публикации проекта решения КРТ, власти должны объявить общее собрание жильцов дома с участием представителя Департамента архитектуры. На встрече горожанам объяснят смысл программы, ответят на вопросы и раздадут бюллетени для голосования.Подчеркивается, что дома могут быть включены в проект только в том случае, если 2/3 жильцов согласятся на участие в программе.