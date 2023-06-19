Путин поручил выделить Свердловской области деньги на помощь погорельцам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 июля выделить Свердловской области деньги на финансирование мер поддержки граждан, которые пострадали этой весной от пожаров. Также он поручил рассмотреть вопрос о размещении в регионе подразделения «Авиалесоохраны».Как сообщается на сайте Кремля, это будет единовременная материальная поддержка уральцев, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости. Также предусмотрена выплата единовременных пособий гражданам, здоровью которым причинен вред, и членам семей погибших в результате пожаров.Помимо этого, Путин поручил до 1 сентября рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений федерального учреждения «Авиалесоохрана» для усиления охраны лесов от пожаров на территории УрФО.