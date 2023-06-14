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«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
В медеплавильном цехе «Уралэлектромеди» после капитального ремонта введена в эксплуатацию отражательная печь по производству медных гранул.
Медные гранулы – это полупродукт, использующийся в технологии нейтрализации отработанного электролита цеха электролиза меди с целью дальнейшего производства медного купороса.
В течение месяца работники медеплавильного цеха полностью заменили отработанную футеровку и частично металлоконструкции каркаса печи. Кладку новой футеровки выполнили специалисты подрядной организации.
При разливе очищенную от примесей медь разбивают на несколько струй, а в зону падения металла подаются воздушно-водяные потоки, в результате чего получаются и медные гранулы. Необычная форма гранул позволяет эффективно проводить растворение меди в растворе серной кислоты. Вес одной гранулы не превышает 10 г. Способ грануляции меди в «Уралэлектромеди» уникален и защищен патентом Российской Федерации.
Медные гранулы – это полупродукт, использующийся в технологии нейтрализации отработанного электролита цеха электролиза меди с целью дальнейшего производства медного купороса.
В течение месяца работники медеплавильного цеха полностью заменили отработанную футеровку и частично металлоконструкции каркаса печи. Кладку новой футеровки выполнили специалисты подрядной организации.
При разливе очищенную от примесей медь разбивают на несколько струй, а в зону падения металла подаются воздушно-водяные потоки, в результате чего получаются и медные гранулы. Необычная форма гранул позволяет эффективно проводить растворение меди в растворе серной кислоты. Вес одной гранулы не превышает 10 г. Способ грануляции меди в «Уралэлектромеди» уникален и защищен патентом Российской Федерации.
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