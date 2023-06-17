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Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 14 объектов
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга выставила на торги 14 нежилых объектов. К участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов приглашают представителей малого и среднего бизнеса.
Аукцион пройдет 6 июля и будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. На торги выставлены объекты муниципального нежилого фонда, расположенные по следующим адресам:
- Валека, 12;
- улица Викулова, 26;
- Московская, 48а;
- Хомякова, 5;
- Короленко, 8;
- Минометчиков, 62;
- проспект Седова, 61;
- Техническая, 40;
- Изоплитная, 10;
- Академика Бардина, 21;
- Шейнкмана, 30 / улица Попова, 21;
- Баумана, 21 / улица Стачек, 28;
- Крестинского, 53б;
- Патриса Лумумбы, 52.
Заявки и документы от предпринимателей на участие в аукционе будут принимать до 29 июня включительно в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Заявки принимаются на проспекте Ленина, 24, кабинет 292.
Аукцион пройдет 6 июля и будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. На торги выставлены объекты муниципального нежилого фонда, расположенные по следующим адресам:
- Валека, 12;
- улица Викулова, 26;
- Московская, 48а;
- Хомякова, 5;
- Короленко, 8;
- Минометчиков, 62;
- проспект Седова, 61;
- Техническая, 40;
- Изоплитная, 10;
- Академика Бардина, 21;
- Шейнкмана, 30 / улица Попова, 21;
- Баумана, 21 / улица Стачек, 28;
- Крестинского, 53б;
- Патриса Лумумбы, 52.
Заявки и документы от предпринимателей на участие в аукционе будут принимать до 29 июня включительно в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Заявки принимаются на проспекте Ленина, 24, кабинет 292.
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