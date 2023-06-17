Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 14 объектов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга выставила на торги 14 нежилых объектов. К участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов приглашают представителей малого и среднего бизнеса.Аукцион пройдет 6 июля и будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. На торги выставлены объекты муниципального нежилого фонда, расположенные по следующим адресам:- Валека, 12;- улица Викулова, 26;- Московская, 48а;- Хомякова, 5;- Короленко, 8;- Минометчиков, 62;- проспект Седова, 61;- Техническая, 40;- Изоплитная, 10;- Академика Бардина, 21;- Шейнкмана, 30 / улица Попова, 21;- Баумана, 21 / улица Стачек, 28;- Крестинского, 53б;- Патриса Лумумбы, 52.Заявки и документы от предпринимателей на участие в аукционе будут принимать до 29 июня включительно в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Заявки принимаются на проспекте Ленина, 24, кабинет 292.