Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в мае выросли на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.В мае поездки с вокзалов и станций СвЖД совершили 2,9 миллиона пассажиров. Из них в пригородных поездах ездили 2,3 миллиона человек (+11,5% к маю 2022 года), в поездах дальнего следования – 600 тысяч человек (+4,8%).Всего с начала 2023 года поездки на СвЖД совершили 11,9 миллиона человек, что на 15,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.