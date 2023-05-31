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Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в мае выросли на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
В мае поездки с вокзалов и станций СвЖД совершили 2,9 миллиона пассажиров. Из них в пригородных поездах ездили 2,3 миллиона человек (+11,5% к маю 2022 года), в поездах дальнего следования – 600 тысяч человек (+4,8%).
Всего с начала 2023 года поездки на СвЖД совершили 11,9 миллиона человек, что на 15,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.
В мае поездки с вокзалов и станций СвЖД совершили 2,9 миллиона пассажиров. Из них в пригородных поездах ездили 2,3 миллиона человек (+11,5% к маю 2022 года), в поездах дальнего следования – 600 тысяч человек (+4,8%).
Всего с начала 2023 года поездки на СвЖД совершили 11,9 миллиона человек, что на 15,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.
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