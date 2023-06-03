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Мэрия уральской столицы отклонила проект квартала «Попов Лог»
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Мэрия уральской столицы отклонила проект планировки и межевания территории жилого района «Попов Лог» и отправила на доработку. Соответствующая информация появилась на официальном портале города за подписью его главы Алексея Орлова.
Ранее стало известно, что между участками лесных парков «Нижне-Исетский» и «Южный» в 2 км от микрорайона Рудный хотят построить район «Попов Лог» на 15 тысяч жителей.
«Постановляю отклонить проект планировки и проект межевания территории жилого района "Попов Лог" и направить их на доработку»,
– говорится в документах.
Ранее стало известно, что между участками лесных парков «Нижне-Исетский» и «Южный» в 2 км от микрорайона Рудный хотят построить район «Попов Лог» на 15 тысяч жителей.
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