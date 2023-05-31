В 2024 году в столице Урала обещают начать реконструкцию летнего парка «Уралмаш»





– привели слова городской главы в мэрии. «Лидером голосования стал летний парк «Уралмаш». И со следующего года мы приступим к его масштабной реконструкции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Мэр уральской столицы Алексей Орлов пообещал, что реконструкцию летнего парка «Уралмаш», который победил в голосовании за благоустройство, начнут в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Алексей Орлов также поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.Всего в голосовании за объект благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге приняли участие порядка 120 тысяч человек.Ранее в СМИ писали, что летний парк «Уралмаш» остался без федерального финансирования благоустройства в 2024 году несмотря на то, что он занял первое место по итогам голосования. Уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не набравшим нужное количество голосов.Напомним, что Минстрой РФ ранее установил порог для муниципалитетов в 25% голосующих старше 14 лет. Только при таких показателях город может быть включен в региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Городу не хватило 250 тысяч голосов.При этом Свердловская область показала самый высокий показатель за все три года проведения онлайн-кампании, собрав на голосовании более 840 тысяч голосов.