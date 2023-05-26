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В Свердловской области продолжают дорожать овощи
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжат расти цены на овощи. За неделю морковь подорожал на 7,4%, а капуста – на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
По данным на 29 мая, килограмм моркови в среднем стоит 52,74 рубля (+7,44%). На 6,5% подорожала белокочанная капуста (средняя цена за килограмм 65,97 рубля), на 4,8% – свекла (50,86 рубля). Кроме овощей на 5,8% подорожала кура охлажденная и мороженная (170 рублей за килограмм).
При этом на 13,5% снизились цены на свежие помидоры (170,5 рубля за килограмм), на 5,5% – на свежие огурцы (121,12 рубля), на 4,7% – на лук репчатый (73,6 рубля), на 5% – на бананы (124,55 рубля).
По данным на 29 мая, килограмм моркови в среднем стоит 52,74 рубля (+7,44%). На 6,5% подорожала белокочанная капуста (средняя цена за килограмм 65,97 рубля), на 4,8% – свекла (50,86 рубля). Кроме овощей на 5,8% подорожала кура охлажденная и мороженная (170 рублей за килограмм).
При этом на 13,5% снизились цены на свежие помидоры (170,5 рубля за килограмм), на 5,5% – на свежие огурцы (121,12 рубля), на 4,7% – на лук репчатый (73,6 рубля), на 5% – на бананы (124,55 рубля).
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Цены на овощи выросли в Свердловской области
26 мая 2023
26 мая 2023