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Продажи квартир в новостройках столицы Урала выросли в 2,3 раза

12.51 Четверг, 1 июня 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года продажи квартир в новостройках столицы Урала выросли в 2,3 раза. Если в январе было продано 1014 квартир, то в апреле, по завершении всех регистрационных процессов Росреестра, этот показатель может достигнуть 2300.

Об этом пишет 66.RU со ссылкой на аналитический сервис «Объектив.рф».

Как сообщила изданию аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая, с начала года спрос на квартиры от застройщиков вырос примерно на 40%. По ее мнению, на это несколько факторов: сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% с начала года, расширение льготных программ, стабилизация цен и маркетинговые усилия девелоперов.

«Сказывается и определенное психологическое привыкание потребителей к негативным макроэкономическим факторам и напряженному информационному фону. Волна панических настроений, судя по готовности покупателей приобретать жилье и планировать будущее, несколько стихла»,

– подытожила аналитик.


Напомним, ранее аналитики заметили, что рост цен на жилье в уральской столице остановился.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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