Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге остановился рост цен на квартиры в новостройках. Аналитики считают, что к временной стагнации стоимости жилья привели осторожная ценовая политика со стороны девелоперов и выравнивание спроса и предложения на рынке.Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на аналитический отчет Центра маркетинговых исследований «Объектив», в котором говорится, что средняя цена предложения на первичном рынке Екатеринбурга замерла на уровне 122,2 тыс. рублей. Отмечается, что в сравнении с мартом этого года показатель упал на 0,02% (30 рублей).По словам аналитика Российской гильдии риелторов, главы Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксении Чернецкой, сейчас на рынке сложилось ценовое равновесие и новые проекты выходят по среднерыночным ценам, «вполне адекватным текущей ситуации».Также, по ее словам, на цены повлияло количество предложений от застройщиков на фоне умеренного спроса. Объем предложения в новостройках в апреле 2023 года составил 1,26 миллиона квадратных метров. А в марте 2022 года – только 620 тысяч квадратных метров.По данным госкорпорации «ДОМ.РФ», девелоперы распродали 29% строящихся квартир, но выводить на рынок новые проекты не перестали. Предполагается, что при текущих темпах нереализованный объем может быть продан за 2-2,5 года.Девелоперы ожидают ценовое затишье, но снижать стоимость квадрата не намерены, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя директора по продажам ГК «Гранель» Элину Ханнанову. Она уверена, что принципиально уменьшить себестоимость вряд ли получится из-за ослабления рубля и повышения расходов на перестройку логистических цепочек.Специалисты же аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» убеждены, что сейчас стоимость новостроек завышена настолько, что покупатели отдают предпочтение вторичке. При этом они отмечают, что на вторичном рынке ипотеку выдают под 11-12% годовых против 3-5% на новостройки.Также аналитики центра предполагают, что коррекция цен на 10-30% неизбежна после того, как за два-три года цены на жилье выросли вдвое. По их словам, низкие цены на квартиры для них предпочтительнее низких ставок по кредитам.