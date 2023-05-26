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Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по благосостоянию семей. Свердловская область заняла в рейтинге 23 место.
Аналитики определяли потенциально возможный остаток денег семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагается, что в семье двое работающих взрослых и один или двое детей.
Согласно исследованию, в среднестатистической семье с двумя детьми в Свердловской области после необходимых трат остается 37 839 рублей, а в семье с одним ребенком – 53 170 рублей.
В лидерах рейтинга по уровню благосостояния семей оказались ЯНАО, Москва, Сахалинская область, ХМАО и Санкт-Петербург.
Аналитики определяли потенциально возможный остаток денег семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагается, что в семье двое работающих взрослых и один или двое детей.
Согласно исследованию, в среднестатистической семье с двумя детьми в Свердловской области после необходимых трат остается 37 839 рублей, а в семье с одним ребенком – 53 170 рублей.
В лидерах рейтинга по уровню благосостояния семей оказались ЯНАО, Москва, Сахалинская область, ХМАО и Санкт-Петербург.
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