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В России составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей.
В основе рейтинга — потенциально возможный остаток денег в семье после всех минимальных жизненно необходимых трат. Предполагается, что в семье двое взрослых работающих, которые получают среднюю для региона зарплату, и двое детей.
В двух регионах после таких трат в семьях не остается ничего, в восьми регионах — остается меньше 10 тысяч рублей, подсчитали аналитики.
Топ-5 регионов-лидеров рейтинга по уровню благосостояния семей (за 2022 год):
ЯНАО (потенциально возможный денежный остаток после необходимых трат — 118 310 рублей);
Москва (89 626 рублей);
Сахалинская область (78 624 рубля);
ХМАО (77 009 рубля);
Санкт-Петербург (76 993 рубля).
В восьми регионах у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов в свободном распоряжении остается менее 10 тысяч рублей. Это Псковская (9211) и Ивановская области (8067), Дагестан (7456), Калмыкия (6278), Карачаево-Черкесская Республика (5757), Чечня (2027), Ингушетия (-203) и Кабардино-Балкария (-7298).
Два региона в рейтинге «вышли в минус» — в семьях Кабардино-Балкарии и Ингушетии после необходимых трат не остается ничего, потенциально возможный денежный остаток отрицательный.
Свердловская область занимает 23 место, здесь в среднестатистической семье с двумя детьми после необходимых трат остается 37 839 рублей, считают аналитики.
В целом в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат остается 52,3 тысячи рублей, считают авторы рейтинга.
Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости. Аналитики выяснили, что различия между материальным положением семей в различных регионах «существенны», «тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается».
В основе рейтинга — потенциально возможный остаток денег в семье после всех минимальных жизненно необходимых трат. Предполагается, что в семье двое взрослых работающих, которые получают среднюю для региона зарплату, и двое детей.
В двух регионах после таких трат в семьях не остается ничего, в восьми регионах — остается меньше 10 тысяч рублей, подсчитали аналитики.
Топ-5 регионов-лидеров рейтинга по уровню благосостояния семей (за 2022 год):
ЯНАО (потенциально возможный денежный остаток после необходимых трат — 118 310 рублей);
Москва (89 626 рублей);
Сахалинская область (78 624 рубля);
ХМАО (77 009 рубля);
Санкт-Петербург (76 993 рубля).
В восьми регионах у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов в свободном распоряжении остается менее 10 тысяч рублей. Это Псковская (9211) и Ивановская области (8067), Дагестан (7456), Калмыкия (6278), Карачаево-Черкесская Республика (5757), Чечня (2027), Ингушетия (-203) и Кабардино-Балкария (-7298).
Два региона в рейтинге «вышли в минус» — в семьях Кабардино-Балкарии и Ингушетии после необходимых трат не остается ничего, потенциально возможный денежный остаток отрицательный.
Свердловская область занимает 23 место, здесь в среднестатистической семье с двумя детьми после необходимых трат остается 37 839 рублей, считают аналитики.
В целом в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат остается 52,3 тысячи рублей, считают авторы рейтинга.
Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости. Аналитики выяснили, что различия между материальным положением семей в различных регионах «существенны», «тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается».
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