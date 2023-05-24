«Уралэлектромедь» выполнила модернизацию питающей подстанции в химико-металлургическом цехе





– отметил Белоусов. – Комплексные решения позволили нам смонтировать энергетическое оборудование таким образом, чтобы питание агрегатов было из единого центра с учётом оптимального обслуживания. Помещение подстанции отвечает современным требованиям эксплуатации. Все работы выполнены в условиях действующего производства,



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В химико-металлургическом цехе «Уралэлектромеди» выполнена модернизация подстанции 6 кВ ТП №32, что повысило надежность электроснабжения цеха, безопасность работы электротехнического персонала.По словам главного энергетика предприятия Александра Белоусова, подстанция питает аффинажное отделение цеха и другие участки, где проводятся технологические процессы ХМЦ.Модернизация энергосистемы цеха началась в прошлом году. За это время работники подрядной организации и энергоцеха вынесли силовые питающие кабели на эстакаду (порядка 2 км), чтобы улучшить условия и повысить надежность эксплуатации. Затем установили новые высоковольтные ячейки распределительных устройств с секционированием 4б, что означает высокий уровень надёжности. Также были смонтированы отсеки: релейной защиты, силового выключателя и кабельного ввода.Кроме того, проведены строительные работы по обустройству помещения: покрашены стены, смонтированы металлоконструкции нового фальшпола, смонтирована система освещения, охранная и пожарная сигнализации, контур защитного заземления.