Возрастное ограничение 18+
Прокуратура запретила блокировку оплаты картами в транспорте Екатеринбурга
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В начале апреля в общественном транспорте Екатеринбурга приостановили оплату проезда банковскими картами ВТБ, Альфа банк и Тинькофф. Спустя полтора месяца прокуратура объявила блокировку оплаты картами незаконной.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, из-за распространившей схемы мошенничества, позволяющей регистрировать оплату проезда, используя цифровую банковскую карту, на балансе которой отсутствуют деньги, «Информационная сеть» приостановила прием оплаты по картам нескольких банков.
Однако в соответствии с требованиями законодательства приостановление транзакций по такому основанию не предусмотрено. Согласно частям 1 и 2 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан обеспечить возможность оплаты услуг с помощью использования национальных платежных инструментов.
Прокуратура внесла руководителю «Информационной сети» представление о недопустимости введения ограничений при оплате проезда с использованием банковских карт. Сейчас проведение транзакций восстановлено в полном объеме.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, из-за распространившей схемы мошенничества, позволяющей регистрировать оплату проезда, используя цифровую банковскую карту, на балансе которой отсутствуют деньги, «Информационная сеть» приостановила прием оплаты по картам нескольких банков.
Однако в соответствии с требованиями законодательства приостановление транзакций по такому основанию не предусмотрено. Согласно частям 1 и 2 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан обеспечить возможность оплаты услуг с помощью использования национальных платежных инструментов.
Прокуратура внесла руководителю «Информационной сети» представление о недопустимости введения ограничений при оплате проезда с использованием банковских карт. Сейчас проведение транзакций восстановлено в полном объеме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура начала проверку по факту гибели разнорабочего на стройке в уральской столице
22 мая 2023
22 мая 2023