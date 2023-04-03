В метро Екатеринбурга приостановили оплату проезда банковскими картами





– говорится в сообщении. «Приостановлена оплата проезда по бесконтактным банковским картам и виртуальным банковским картам (ВТБ, Альфа банк, Тинькофф) через терминал оплаты проезда по бесконтактным картам»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В метро Екатеринбурге с сегодняшнего дня временно приостановили оплату проезда банковскими картами ВТБ, Альфа банк и Тинькофф.В метрополитене пояснили, что это связано с ограничениями, установленными у оператора, владельца сервиса «Электронная карта Екатеринбурга» АО «Информационная сеть» («И-Сеть»).Покупать жетоны для оплаты проезда по банковским бесконтактным картам указанных банков можно через аппарат по продаже жетонов.