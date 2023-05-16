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Проезд по свердловской трассе Пермь – Екатеринбург закрыли до конца осени 2024 года
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 23 мая, в Свердловской области закрыли проезд по трассе Пермь – Екатеринбург в оба направления. Там будут проводить капитальный ремонт, который по планам должен завершиться осенью 2024 года. В связи с этим «Уралуправтодор» предупреждает о изменении схемы проезда на этот период.
Напомним, что проект реконструкции предполагает расширение трассы до четырех полос на нескольких участках. Кроме этого, реконструкция включает в себя увеличение грузоподъемности сооружений на данный маршруте до современных нормативных нагрузок.
«В месте производства работ, установлены информационные щиты, необходимые технические средства организации дорожного движения и ограждающие устройства. Организовано информирование пользователей на табло переменной информации, размещены информационные точки на "Яндекс-картах". Движение осуществляется по съездам транспортной развязки по аналогу кругового движения»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Напомним, что проект реконструкции предполагает расширение трассы до четырех полос на нескольких участках. Кроме этого, реконструкция включает в себя увеличение грузоподъемности сооружений на данный маршруте до современных нормативных нагрузок.
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