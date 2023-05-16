Проезд по свердловской трассе Пермь – Екатеринбург закрыли до конца осени 2024 года

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В месте производства работ, установлены информационные щиты, необходимые технические средства организации дорожного движения и ограждающие устройства. Организовано информирование пользователей на табло переменной информации, размещены информационные точки на "Яндекс-картах". Движение осуществляется по съездам транспортной развязки по аналогу кругового движения»,