К концу года в Верхней Пышме в ЖК «Балтым-Парк» ожидается новый детский сад

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Строительство детского сада в ЖК «Балтым-Парк» в Верхней Пышме идет в соответствии с графиком, поэтому малыши Балтыма могут ожидать новый детсад уже к концу года. Работы по возведению каркаса здания выполнены уже более чем на 60%.Как сообщает депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, сейчас на объекте работают сорок человек. Они проводят в здание канализацию, водопровод, подключают его к теплотрассе. В ближайшее время строители должны будут приступить к внутренней отделке и благоустройству территории.На данный момент ожидается, что подрядная организация сдаст детский сад к декабрю. Хотя, как отмечают сами строители, задача перед ними изначально ставилась амбициозная – на все работы было заложено меньше года.