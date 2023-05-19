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На завершение строительства школ в Серове и селе Косулино направили 328 миллионов
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на завершение строительства школ в Серове и селе Косулино направили 328 миллионов рублей. Соответствующие постановления были внесены в госпрограмму в сфере строительства и распределения субсидий муниципалитетам.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, для завершения строительства школы на 500 мест в селе Косулино направили 128 миллионов рублей. Готовность здания 75%. Школу хотят ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года.
Остальные 200 миллионов будут переданы для строительства школы на 1275 мест в Серове. Там объект готов на 60%. Его обещают достроить в четвертом квартале текущего года.
«Объем финансирования госпрограммы в сфере строительства в 2023 году увеличивается на 328 миллионов рублей за счет субсидии из федерального бюджета на строительство школ»,
– объяснил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, для завершения строительства школы на 500 мест в селе Косулино направили 128 миллионов рублей. Готовность здания 75%. Школу хотят ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года.
Остальные 200 миллионов будут переданы для строительства школы на 1275 мест в Серове. Там объект готов на 60%. Его обещают достроить в четвертом квартале текущего года.
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