



– объяснил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Объем финансирования госпрограммы в сфере строительства в 2023 году увеличивается на 328 миллионов рублей за счет субсидии из федерального бюджета на строительство школ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на завершение строительства школ в Серове и селе Косулино направили 328 миллионов рублей. Соответствующие постановления были внесены в госпрограмму в сфере строительства и распределения субсидий муниципалитетам.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, для завершения строительства школы на 500 мест в селе Косулино направили 128 миллионов рублей. Готовность здания 75%. Школу хотят ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года.Остальные 200 миллионов будут переданы для строительства школы на 1275 мест в Серове. Там объект готов на 60%. Его обещают достроить в четвертом квартале текущего года.