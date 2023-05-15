Возрастное ограничение 18+
Первоуральск хотят включить в маршрут наземного метро Екатеринбурга
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В проект екатеринбургского наземного метро хотят включить Первоуральск. Речь идет о проекте создания кольцевой электрички вокруг уральской столицы. Реализация проекта обсуждалась накануне начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым и губернатором Евгением Куйвашевым.
Кроме этого, в ходе встречи поднимался вопрос дальнейшего расширения сети пригородных направлений. На данный момент рассматриваются такие маршруты как: «Екатеринбург – Серов – Карпинск», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Нижняя Тура», «Екатеринбург – Верхняя Салда – Нижняя Салда».
Напомним, что летом 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников подписали трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута наземного метро.
«В настоящее время в проработке находятся два маршрута: "Новокольцовский" – до аэропорта Кольцово через МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и будущий кампус УрФУ, также "Юго-Западный" – до районов Солнечный, Академический, Широкая речка. Участники совещания договорились проработать уже на этом этапе возможность включения в маршрут одного из городов-спутников Екатеринбурга – Первоуральска»,
– сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Кроме этого, в ходе встречи поднимался вопрос дальнейшего расширения сети пригородных направлений. На данный момент рассматриваются такие маршруты как: «Екатеринбург – Серов – Карпинск», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Нижняя Тура», «Екатеринбург – Верхняя Салда – Нижняя Салда».
Напомним, что летом 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников подписали трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута наземного метро.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».