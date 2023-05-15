Первоуральск хотят включить в маршрут наземного метро Екатеринбурга

– сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В настоящее время в проработке находятся два маршрута: "Новокольцовский" – до аэропорта Кольцово через МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и будущий кампус УрФУ, также "Юго-Западный" – до районов Солнечный, Академический, Широкая речка. Участники совещания договорились проработать уже на этом этапе возможность включения в маршрут одного из городов-спутников Екатеринбурга – Первоуральска»,