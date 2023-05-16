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Для погорельцев из Карпинска пообещали выделить почти 19 миллионов на покупку жилья
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Для погорельцев из Карпинска пообещали выделить почти 19 миллионов на покупку нового жилья. Деньги должны направить из резервного фонда правительства Свердловской области. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Напомним, что в конце апреля во время масштабных пожаров в Карпинске от огня пострадал многоквартирный дом, в результате чего без крова остались 33 человека. Также жилья лишились жители поселкова Сосьва и Таёжный – им сейчас строят новые дома.
«Деньги будут направлены муниципалитету в виде иного межбюджетного трансферта для покупки 12 квартир на вторичном рынке. Жилье будет использоваться как маневренный фонд, в том числе как временный вариант размещения людей, чье имущество и недвижимость пострадали в пожаре»,
– объяснили в ДИПе.
Напомним, что в конце апреля во время масштабных пожаров в Карпинске от огня пострадал многоквартирный дом, в результате чего без крова остались 33 человека. Также жилья лишились жители поселкова Сосьва и Таёжный – им сейчас строят новые дома.
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