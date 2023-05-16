Для погорельцев из Карпинска пообещали выделить почти 19 миллионов на покупку жилья

– объяснили в ДИПе.

«Деньги будут направлены муниципалитету в виде иного межбюджетного трансферта для покупки 12 квартир на вторичном рынке. Жилье будет использоваться как маневренный фонд, в том числе как временный вариант размещения людей, чье имущество и недвижимость пострадали в пожаре»,