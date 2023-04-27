Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров





– подчеркнули в ДИПе. «Медики оперативно вывезли из зоны чрезвычайной ситуации 37 жителей, чье состояние здоровья внушало хотя бы минимальные опасения»,





– рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. «Медики из Серова прибыли в зону ЧС вечером 25 апреля, как только поступила информация о пожаре. Силами почти двух десятков специалистов были оперативно развёрнуты два пункта оказания медицинской помощи населению – на базе школы № 1 и на базе местной амбулатории»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области более 70 специалистов оказывают медицинскую помощь пострадавшим от пожаров. Среди них жители Сосьвы, Таёжного, Карпинска, Неустроева и Байкалово.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, медики Серовской городской больницы и Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) с первых часов пожара в Сосьве оказывали помощь.Также в родильное и гинекологическое отделения Серовской городской больницы доставили пять беременных женщин, которые в настоящее время проходят обследование и остаются под наблюдением врачей.Известно, что из-за высокого риска серьезных травм и ожогов как у жителей, так и сотрудников МЧС, были задействованы силы Центра медицины катастроф.