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Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области более 70 специалистов оказывают медицинскую помощь пострадавшим от пожаров. Среди них жители Сосьвы, Таёжного, Карпинска, Неустроева и Байкалово.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, медики Серовской городской больницы и Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) с первых часов пожара в Сосьве оказывали помощь.
Также в родильное и гинекологическое отделения Серовской городской больницы доставили пять беременных женщин, которые в настоящее время проходят обследование и остаются под наблюдением врачей.
Известно, что из-за высокого риска серьезных травм и ожогов как у жителей, так и сотрудников МЧС, были задействованы силы Центра медицины катастроф.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, медики Серовской городской больницы и Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) с первых часов пожара в Сосьве оказывали помощь.
«Медики оперативно вывезли из зоны чрезвычайной ситуации 37 жителей, чье состояние здоровья внушало хотя бы минимальные опасения»,
– подчеркнули в ДИПе.
Также в родильное и гинекологическое отделения Серовской городской больницы доставили пять беременных женщин, которые в настоящее время проходят обследование и остаются под наблюдением врачей.
«Медики из Серова прибыли в зону ЧС вечером 25 апреля, как только поступила информация о пожаре. Силами почти двух десятков специалистов были оперативно развёрнуты два пункта оказания медицинской помощи населению – на базе школы № 1 и на базе местной амбулатории»,
– рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.
Известно, что из-за высокого риска серьезных травм и ожогов как у жителей, так и сотрудников МЧС, были задействованы силы Центра медицины катастроф.
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