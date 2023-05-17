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В 2023 году в Екатеринбурге обещают благоустроить семь дворов
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В текущем году в Екатеринбурге обещают благоустроить семи придомовых территорий. Стоимость всех работ составляет 135,6 миллиона рублей, из них 107,3 финансирует область и города, остальное – сами жители. Именно так работает муниципальная программа.
В этом году в программу вошли следующие территории:
– улица Фрунзе, 76а;
– улица Амундсена, 64;
– улица Амундсена, 68;
– переулок Коллективный, 11, 13, 15, улица Селькоровская, 38, 40;
– улица 22 Партcъезда, 12, 14, улица Фестивальная, 27, 29, 29а, улица 40-летия Октября, 9;
– улица Тагильская, 23;
– улица Малышева, 84.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в администрации Екатеринбурга, в рамках благоустройства должны будут установить скамьи и уроны, а также монтировать новое освещение и реконструировать дворовые проезды.
Для того, чтобы двор был включен в муниципальную программу, необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее двух третей участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ.
«Проекты благоустройства реализуются на условиях софинансирования: большая часть средств выделяется из федерального, регионального и городского бюджетов, а оставшаяся доля оплачивается собственниками двора – от 5 % до 20 %»,
– заявил заместитель главы города Владимир Гейко.
В этом году в программу вошли следующие территории:
– улица Фрунзе, 76а;
– улица Амундсена, 64;
– улица Амундсена, 68;
– переулок Коллективный, 11, 13, 15, улица Селькоровская, 38, 40;
– улица 22 Партcъезда, 12, 14, улица Фестивальная, 27, 29, 29а, улица 40-летия Октября, 9;
– улица Тагильская, 23;
– улица Малышева, 84.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в администрации Екатеринбурга, в рамках благоустройства должны будут установить скамьи и уроны, а также монтировать новое освещение и реконструировать дворовые проезды.
«Также по просьбам жителей на участке могут быть обустроены спортивные и детские площадки, тропиночная сеть и высажены растения»,
– отметили в мэрии.
Для того, чтобы двор был включен в муниципальную программу, необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее двух третей участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ.
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