В 2023 году в Екатеринбурге обещают благоустроить семь дворов





– заявил заместитель главы города Владимир Гейко. «Проекты благоустройства реализуются на условиях софинансирования: большая часть средств выделяется из федерального, регионального и городского бюджетов, а оставшаяся доля оплачивается собственниками двора – от 5 % до 20 %»,





– отметили в мэрии. «Также по просьбам жителей на участке могут быть обустроены спортивные и детские площадки, тропиночная сеть и высажены растения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В текущем году в Екатеринбурге обещают благоустроить семи придомовых территорий. Стоимость всех работ составляет 135,6 миллиона рублей, из них 107,3 финансирует область и города, остальное – сами жители. Именно так работает муниципальная программа.В этом году в программу вошли следующие территории:– улица Фрунзе, 76а;– улица Амундсена, 64;– улица Амундсена, 68;– переулок Коллективный, 11, 13, 15, улица Селькоровская, 38, 40;– улица 22 Партcъезда, 12, 14, улица Фестивальная, 27, 29, 29а, улица 40-летия Октября, 9;– улица Тагильская, 23;– улица Малышева, 84.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в администрации Екатеринбурга, в рамках благоустройства должны будут установить скамьи и уроны, а также монтировать новое освещение и реконструировать дворовые проезды.Для того, чтобы двор был включен в муниципальную программу, необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее двух третей участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ.