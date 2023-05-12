Свердловские перевозчики планируют приобрести в лизинг 237 автобусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловские перевозчики планируют приобрести по льготной лизинговой схеме более 200 автобусов. Ожидается, что часть автобусов поступит в область уже в этом году, а часть – в 2024 году.В департаменте информационной политики региона заявляют, что участие уральских перевозчиков в федеральной программе «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг» позволит обновить областной автопарк и сделать поездки для пассажиров и водителей более комфортными. Программа предполагает закупку автобусов отечественного производства.Заявка на участие в федеральной программе направлена в Минтранс в начале весны. Сейчас идет процедура согласования лизинговых соглашений между перевозчиками и Государственной транспортной лизинговой компанией.В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что в льготной программе, рассчитанной на 2023-2024 годы, собираются участвовать 14 свердловских компаний-перевозчиков.Предполагается, что по льготной схеме перевозчики приобретут 237 автобусов большого и среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан. 97 автобусов поступят в регион в 2023 году, а остальные 140 автобусов – в 2024 году. Автобусный парк обновят компании из Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска.По предварительной информации, 42 автобуса из планируемых к закупке в этом году будут обслуживать маршруты на направлениях: Первоуральск – Ревда, Екатеринбург – Сысерть, Екатеринбург – Арамиль, Екатеринбург – Березовский. Еще 35 автобусов планируется поставить «Гортрансу» для маршрутов Екатеринбурга.