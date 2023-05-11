Форум по повышению финансовой грамотности предпринимателей пройдет в столице Урала

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала пройдет форум по повышению финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятие состоится 16 мая в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и 17 мая на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16.Форум «Финансовый маркет» проводят Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно правительством области и администрацией Екатеринбурга. На мероприятии более 20 федеральных спикеров расскажут о современных тенденциях в мире финансов. Акцент сделают на экономику будущего, цифровизацию финансового рынка и цифровую валюту.Участники форума разберут актуальные для предпринимателей вопросов: где бизнесу взять деньги на развитие, как выбрать инструменты для инвестирования и как воспользоваться грантовыми инструментами поддержки.На форуме также озвучат инструменты и механизмы государственной поддержки предпринимательства.