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В столице Урала выросли цены на вторичное жилье
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья достигла рекордного значения. Сейчас она составляет 106 593 рубля. Такие данные приводят аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН).
В центре уральской столицы средняя стоимость квадратного метра наоборот немного снизилась и составила 138 074 рубля – до этого цена одного «квадрата» достигала 139 976 рублей. Сейчас цены варьируются от 87 453 до 222 030 рублей.
Аналитики также отметили повышение цен в первом ценовом поясе – это районы Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный. Там средняя цена составляет 117 365 рублей – до этого были зафиксированы цены на уровне 117 774 рублей за «квадрат», но потом стоимость некоторое время снижалась. В пригороде тоже был отмечен небольшой рост цен до 83 674 рублей.
Средний срок экспозиции квартиры за последний месяц – 116 дней.
В центре уральской столицы средняя стоимость квадратного метра наоборот немного снизилась и составила 138 074 рубля – до этого цена одного «квадрата» достигала 139 976 рублей. Сейчас цены варьируются от 87 453 до 222 030 рублей.
Аналитики также отметили повышение цен в первом ценовом поясе – это районы Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный. Там средняя цена составляет 117 365 рублей – до этого были зафиксированы цены на уровне 117 774 рублей за «квадрат», но потом стоимость некоторое время снижалась. В пригороде тоже был отмечен небольшой рост цен до 83 674 рублей.
Средний срок экспозиции квартиры за последний месяц – 116 дней.
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