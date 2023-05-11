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В Екатеринбурге до 2025 года планируют снести 196 домов
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обновил программу расселения ветхих и аварийных домов. До 2025 года планируют снести 196 домов. Людей должны отселить из аварийного жилья.
Большая часть домов, подлежащих сносу, расположена в Чкаловском (47 домов) и Октябрьском (44 дома) районах. В Ленинском районе Екатеринбурга снесут только четыре дома.
Также сносу подлежат дома в поселках Медный, Северка, Исток, Садовый, Шувакиш, Полеводство, Рудный, Шабровский, Сысерть и Широкая Речка. Полный список адресов опубликован на сайте мэрии.
Большая часть домов, подлежащих сносу, расположена в Чкаловском (47 домов) и Октябрьском (44 дома) районах. В Ленинском районе Екатеринбурга снесут только четыре дома.
Также сносу подлежат дома в поселках Медный, Северка, Исток, Садовый, Шувакиш, Полеводство, Рудный, Шабровский, Сысерть и Широкая Речка. Полный список адресов опубликован на сайте мэрии.
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